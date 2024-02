Corea del Sud: ancora tensioni nel settore ospedaliero, tirocinanti di 5 ospedali pronti a dimissioni di massa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Presidente Yoon Suk Yeol ha dichiarato la scorsa settimana che il piano del governo per l'aumento delle ammissioni nelle facoltà di medicina è "irreversibile" e che lo sciopero pianificato dai medici manca di una motivazione sufficiente. Un alto funzionario anonimo citato dal quotidiano "Korea Herald" ha ricordato che precedenti amministrazioni presidenziali hanno tentato senza successo di affrontare il problema della carenza di personale medico nel Paese, e che si è giunti ora ad un punto in cui ritirare il piano non è consigliabile. Il governo ha fatto riferimento a un rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) pubblicato nel 2021, secondo cui la Corea conta 2,6 medici attivi per 1.000 persone, molto meno di Austria, Norvegia e Germania, che invece dispongono mediamente di 5,4, 5,2 e 4,5 medici per 1.000 persone. (segue) (Git)