Usa-Cina: Blinken incontrerà Wang Yi oggi a margine della Conferenza di Monaco

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, incontrerà oggi il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Lo anticipano fonti anonime citate dal quotidiano "Politico". L'ultimo faccia a faccia tra i due funzionari risale allo scorso ottobre, e fu cruciale per concretizzare il successivo incontro in California tra i presidenti delle due maggiori potenze mondiali, Joe Biden e Xi Jinping. Il mese scorso Wang ha incontrato a Bangkok il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. (segue) (Was)