Usa-Cina: Blinken incontrerà Wang Yi oggi a margine della Conferenza di Monaco (2)

- La nota con cui il ministero degli Esteri cinese ha annunciato la visita di Wang in Germania non fa alcuna menzione di un incontro con il segretario di Stato Usa. Non ha fornito anticipazioni in merito all'incontro nemmeno il dipartimento di Stato Usa, secondo cui l'agenda della visita di Blinken a Monaco prevede discussioni in merito all'Ucraina, al Medio Oriente e alla "sicurezza transatlantica". Secondo "Politico", Blinken e Wang discuteranno probabilmente di un colloquio telefonico tra Biden e Xi da organizzare nei prossimi mesi, come anticipato il mese scorso a margine dell'incontro a Bangkok tra Wang e Sullivan. (Was)