Usa: presidenziali, metà degli elettori pensano che i Democratici non candideranno Biden

- Quasi la metà degli elettori statunitensi ritiene che il Partito democratico sostituirà in qualche modo Joe Biden come candidato alle elezioni presidenziali del prossimo novembre, in considerazione della scarsa lucidità esibita dall'attuale inquilino della Casa Bianca. E' quanto emerge da un sondaggio della Manmouth University, rilanciato dal quotidiano "Politico". Stando al sondaggio, il 51 per cento degli elettori ha fiducia nella capacità fisica e mentale dell'ex presidente Donald Trump di guidare il Paese, mentre appena il 32 per cento degli intervistati ha lo stesso parere di Biden. "Politico" ricorda che in un sondaggio analogo effettuato prima delle elezioni del 2020, solo il 45 per cento degli intervistati aveva espresso fiducia in merito alla lucidità di Trump. (segue) (Was)