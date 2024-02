Usa: presidenziali, metà degli elettori pensano che i Democratici non candideranno Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interrogativi in merito all'età avanzata di Biden e al suo acume si sono progressivamente intensificati negli scorsi mesi, e in particolare la scorsa settimana, dopo la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Robert Hur che descrive il presidente come "un anziano smemorato". Nel rapporto, il procuratore speciale sosteneva che Biden faticasse a ricordare persino la data della morte del figlio maggiore Beau. Biden ha contestato sia tale affermazione, sia l'opportunità di far riferimento alla sua perdita nel rapporto. Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni, a sollevare la questione durante le deposizioni con il procuratore speciale sarebbe stato proprio il presidente. (Was)