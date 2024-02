© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità di intelligence statunitense ha avanzato diversi dubbi in merito alla possibilità di declassificare le informazioni relative alle nuove capacità militari anti-satellite che la Russia sta sviluppando, rendendole disponibili al pubblico. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)