Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (2)

- Inoltre, il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato un decreto legislativo che introduce norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato e relative competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano. Il testo definisce ulteriormente le competenze legislative della Provincia in materia di volontariato e prevede che la stessa riconosca, valorizzi e promuova gli enti del terzo settore che operano nell’ambito provinciale. Inoltre, al fine di promuovere l’accessibilità ai vantaggi economici provinciali e comunali e alle agevolazioni tributarie, in analogia a quanto previsto dalla disciplina statale per gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, si prevede la creazione di un apposito elenco, al quale potranno iscriversi associazioni e altri enti a carattere privato, senza fini di lucro, che pur non avendo i requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro sono meritevoli di considerazione per l’attività d’interesse generale svolta e i cui statuti garantiscono il rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. All'esame del provvedimento ha partecipato il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, appositamente invitato. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha poi approvato un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. In attuazione del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), l'Accordo consente il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana del TUB. Tra l’altro, l'Accordo impegna a mettere a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della divisione italiana, i locali già appositamente individuati, riconosce la personalità giuridica del TUB, impegna l'Italia a garantire alla divisione i servizi di pubblica utilità necessari per il suo funzionamento, pone le spese di manutenzione dei locali a carico dell'Italia e dispone l'inviolabilità dei locali senza consenso del Presidente della Corte di Primo Grado del TUB. (segue) (Com)