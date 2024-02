Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, ha espresso il parere favorevole, con valore di valutazione di impatto ambientale (VIA), in merito ai progetti relativi alla realizzazione dei seguenti impianti per la valorizzazione di energie rinnovabili, localizzati nel territorio della Regione Puglia: - impianto eolico composto da 7 aerogeneratori, denominato “Parco Eolico Bosco 42 MW” e opere di connessione, ricadente nei territori dei comuni di Brindisi, Mesagne e Cellino San Marco (BR) - Società proponente: EN. IT. s.r.l.; - impianto eolico composto da 15 aerogeneratori, ricadente nei comuni di Avetrana (TA), con opere accessorie ricadenti nei comuni di Erchie e San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi - Società proponente: Avetrana Energia s.r.l.; - parco eolico denominato “Eolico Brindisi Santa Teresa” e opere di connessione necessarie alla connessione elettrica con la RTN nel territorio comunale di Brindisi (BR) - Società proponente: Tozzi Green S.p.a.; - impianto eolico composto da 10 aerogeneratori dell’altezza di 180 m, della potenza nominale di 5,6 MW ciascuno, con una potenza totale di 56 MW da realizzarsi nei comuni di Orta Nova (FG), Ordona (FG) e Stornara (FG), in località Posta delle Canne e Mascitelli, con opere di connessione nel comune di Stornara - Proponente: Posta delle Canne s.r.l. Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha deliberato il parere contrario, esprimendo giudizio negativo di compatibilità ambientale, in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “Poggio Imperiale 01”, con annesso sistema di accumulo e opere di connessione alla RTN, nei comuni di Poggio Imperiale (FG), Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) - Proponente: Whisol - E Sviluppo S.r.l. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha deliberato l’attribuzione al Commissario Unico, Generale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, del compito di realizzare le attività di bonifica del sito di discarica del comune di Lamezia Terme, località Scordovillo, sito orfano che risulta inserito nella misura Pnrr M2C4 I 3.4. Inoltre, su proposta dello stesso Ministro, il Consiglio dei ministri ha deliberato l’approvazione della Variante alle norme di attuazione (NdA) del Piano Stralcio per la difesa del rischio idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino interregionale della Basilicata, ora confluita, ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato: - la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Per l’attuazione delle prime misure urgenti in ordine all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati sono stati stanziati 9.500.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali; - l’ulteriore stanziamento di 8.900.000 euro per la realizzazione degli interventi più urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023, nel territorio della provincia di Salerno; - la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza dell’evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel Comune di Maratea (PZ). (segue) (Com)