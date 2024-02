Usa: carte segrete, scintille tra Casa Bianca e dipartimento Giustizia su rapporto su Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scintille tra la Casa Bianca e il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti in merito al rapporto pubblicato dal procuratore speciale Robert Hur sulle indagini relative ai documenti classificati trovati nella residenza privata del presidente Joe Biden a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio utilizzato durante la sua vicepresidenza, ai tempi dell’amministrazione Obama. Stando ad alcune comunicazioni ottenute dal “New York Times”, prima della pubblicazione del documento, la dirigenza del dipartimento avrebbe “respinto” le lamentele della Casa Bianca in merito ai passaggi del rapporto in cui si fa riferimento alla memoria “significativamente limitata” di Biden. Gli avvocati del presidente, il giorno prima della pubblicazione, hanno inviato una lettera al procuratore generale Usa, Merrick Garland, opponendosi ai passaggi del documento in cui Hur mette in dubbio la memoria del presidente e “alcuni dei suoi comportamenti”, nonostante la mancanza di prove concrete a sostegno di una accusa di condotta illecita. Nella lettera, gli avvocati hanno affermato che le valutazioni del procuratore speciale “rappresentano una chiara violazione delle politiche del dipartimento”. Il giorno successivo, poco prima della pubblicazione del rapporto, il vice procuratore generale associato Bradley Weinsheimer ha risposto alla lettera, “respingendo” le critiche della Casa Bianca e ribadendo che i commenti di Hur “rientrano negli standard del dipartimento”. (Was)