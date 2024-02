Usa: carte segrete di Biden, il procuratore speciale Robert Hur testimonierà alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore speciale Robert Hur, che recentemente ha pubblicato il rapporto conclusivo delle indagini relative ai documenti classificati trovati nella residenza privata del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, testimonierà davanti alla commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti il prossimo 12 marzo. Lo ha riferito una fonte anonima all’emittente “Cnn”, dopo che Hur ha scritto nel rapporto di non avere riscontrato una base sufficiente a giustificare la messa in stato di accusa del presidente al termine delle indagini. Nonostante ciò, nel documento si fa riferimento alla memoria “significativamente limitata” di Biden, che durante le testimonianze rilasciate allo staff del dipartimento della Giustizia non sarebbe stato in grado di ricordare con esattezza date e interazioni chieste dagli investigatori. (Was)