Usa: Camera, centristi preparano proposta alternativa per aiuti a Ucraina e Israele

- I centristi alla Camera dei rappresentanti stanno preparando una proposta bipartisan alternativa per mettere in sicurezza il confine con il Messico e destinare nuovi fondi all’assistenza militare a Ucraina, Israele e Taiwan, dopo che il presidente repubblicano Mike Johnson ha criticato pubblicamente il testo recentemente approvato dal Senato. Il deputato repubblicano Brian Fitzpatrick ha affermato che si tratta di una “ottima proposta, che non lascia molto spazio a critiche e gode di un sostegno bipartisan”. Il deputato della Pennsylvania ha aggiunto di stare lavorando con diversi colleghi democratici, senza specificarne i nomi. Anche il deputato repubblicano Don Bacon ha affermato di avere contribuito alla preparazione del testo, che “mi auguro venga pubblicato al più presto”. (Was)