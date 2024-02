Usa: processo a Trump, procuratrice Willis chiamata rispondere di presunte violazioni etiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale della contea di Fulton, nello Stato Usa della Georgia, è stato teatro di ieri di una tesissima udienza che ha visto protagonista la procuratrice distrettuale Fami Willis, coordinatrice di un processo di alto profilo a carico dell'ex presidente Donald Trump per le sue presunte interferenze nelle elezioni presidenziali del 2020. A doversi difendere durante l'udienza, però, non è stato Trump, quanto la stessa Willis, chiamata a rispondere di uno scandalo emerso nelle scorse settimane per la sua relazione extraconiugale con uno dei procuratori responsabili del caso, da lei stessa ingaggiato. Secondo gli avvocati di Trump, la relazione tra Willis e il procuratore Nathan Wade - accusato tra l'altro di aver celato il compenso derivante dal suo ruolo nel simultaneo processo di separazione dalla moglie - "vizia completamente" la liceità del processo intentato all'ex presidente Usa. (segue) (Was)