Usa: processo a Trump, procuratrice Willis chiamata rispondere di presunte violazioni etiche (2)

- Willis ha difeso con forza la propria rispettabilità di fronte al giudice Scott McAfee, sostenendo che il suo operato non abbia violato alcun criterio etico. In particolare, la procuratrice ha negato di aver convissuto con Wade, ma ha anche rifiutato di rispondere a domande di carattere personale, puntando l'attenzione su Trump e i suoi legali: "Questa gente è sotto processo per aver tentato di rubare le elezioni nel 2020. Io non sono a processo, non importa quanto ci stiate provando", ha affermato la procuratrice distrettuale. Willis e Wade sostengono che la loro relazioni extraconiugale sia iniziata all'inizio del 2022, quindi dopo l'ingaggio del procuratore da parte di Willis nel processo a carico di Trump. I due, però, hanno faticato a fornire tempistiche precise. I due procuratori, inoltre, hanno fornito risposte discordanti in merito alla fine della loro relazione. La loro testimonianza è stata smentita inoltre da una ex amica della procuratrice distrettuale: quest'ultima ha testimoniato che Willis e Wade di frequentavano "senza dubbio" sin dal 2019. (segue) (Was)