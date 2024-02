Medio Oriente: cresce la tensione al confine tra Israele e Libano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda lo scenario futuro, secondo il portale d’informazione statunitense “Axios”, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, avrebbe detto al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante l’incontro avuto tra i due lo scorso 7 febbraio, che un riconoscimento diretto o indiretto dello Stato palestinese da parte degli Stati Uniti sarebbe “un premio per chi ha pianificato e messo in atto il massacro del 7 ottobre”. Il riferimento di Netanyahu è alla notizia, pubblicata da alcuni organi di stampa Usa poco prima dell’ultimo viaggio di Blinken in Medio Oriente, secondo cui il segretario avrebbe chiesto al dipartimento di Stato di valutare le diverse opzioni per il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di Washington dopo la guerra in corso nella Striscia di Gaza. Un passo che rappresenterebbe una brusca svolta nella politica da decenni perseguita dagli Stati Uniti in Medio Oriente, secondo cui lo Stato palestinese dovrebbe essere figlio di negoziati diretti con Israele, e che aumenterebbe la pressione sul governo dello Stato ebraico perché accetti una tale prospettiva. (segue) (Res)