Medio Oriente: cresce la tensione al confine tra Israele e Libano (6)

- Secondo lo stesso portale “Axios”, a disposizione degli Usa vi sarebbero almeno tre opzioni: il riconoscimento bilaterale dello Stato di Palestina; l’esortazione ad altri Paesi a fare altrettanto; il mancato ricorso al veto per bloccare in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l’ammissione della Palestina come Stato membro a tutti gli effetti. Durante l’incontro avuto la scorsa settimana a Gerusalemme con Blinken, Netanyahu si è detto “sgomento” all’idea che gli Usa possano considerare una di queste opzioni. Secondo il premier israeliano, si tratterebbe di un “autogol” che danneggerebbe ogni sforzo dell’amministrazione del presidente Joe Biden per normalizzare le relazioni nella regione. La questione, scrive ancora “Axios”, è stata affrontata anche durante un incontro tra il consigliere alla sicurezza nazionale dello stesso Netanyahu, Tzachi Hanegbi, e il segretario generale del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Hussain al Sheikh, uno dei più stretti collaboratori del presidente palestinese Mahmoud Abbas. Hanegbi avrebbe detto ad al Sheikh che “non vi è alcuna chance che la guerra termini con una soluzione a due Stati”. (Res)