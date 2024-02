Usa: Sec, via libera a fusione tra Trump Media and Technology Group e Digital World Acquisition

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione titoli e scambi degli Stati Uniti (Sec) ha dato il via libera alla fusione tra Trump Media and Technology Group, la società del settore dei media di proprietà dell’ex presidente Usa, e il veicolo di investimento Digital World Acquisition, che nel 2021 ha lanciato una proposta di fusione per consentire la quotazione in Borsa dell’azienda di Donald Trump, sbloccando così investimenti per oltre 300 milioni di dollari. In una comunicazione alle autorità regolamentari, la Spac (Special purpose acquisition company) ha annunciato che la Sec ha dato il via libera all’operazione, e che una riunione degli azionisti sarà organizzata entro due giorni per votare sulla fusione. (Was)