Lavoro: Paola Nicastro nominata presidente ed amministratore delegato Anpal servizi

- L’Assemblea dei soci di Anpal servizi S.p.A. ha nominato Paola Nicastro presidente e amministratore delegato dell’Agenzia tecnica del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’avvocato Nicastro - si legge in una nota - vanta un’esperienza consolidata in materia di politiche attive del lavoro. Profonda conoscitrice della macchina amministrativa, è tra i massimi esperti italiani in materia di politiche del lavoro. Lascia il ruolo di direttore generale di Arpal Umbria per assumere il nuovo incarico. Avvocato giuslavorista, per oltre venti anni dirigente nella Pubblica amministrazione, ha diretto diverse divisioni del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, occupandosi, tra le altre cose, della gestione degli affari legali e del contenzioso con particolare riferimento alle attività di formazione e politica attiva finanziate con i fondi europei, della gestione di progetti speciali per le aziende in crisi, degli interventi nell’ambito degli aiuti di Stato, del controllo dei Fondi strutturali (Fse e Feg), della vigilanza sui Fondi Interprofessionali. E ‘stata prima direttore generale dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - Inapp (già Isfol) e successivamente direttore generale dell’Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro – AnpalL, ed ha maturato particolare esperienza nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nella programmazione di attività e organizzazione e gestione di strutture complesse.(Com)