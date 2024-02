Brasile: Lula partecipa a sessione del Consiglio della Lega araba, annunciata donazione a Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha partecipato oggi a una sessione del Consiglio dei rappresentanti della Lega degli Stati arabi, nell'ambito del suo viaggio in Egitto. Nel suo intervento, il capo dello Stato ha lanciato un appello alla pace tra Israele e Palestina e annunciato una nuova donazione all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), nel momento in cui molti Paesi - alla luce delle indagini sul presunto coinvolgimento del personale negli attacchi di Hamas - hanno deciso di tagliare i finanziamenti. (segue) (Brs)