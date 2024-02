Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il consiglio ha poi deciso di non impugnare la legge della Regione Campania n. 23 del 28/12/2023, recante “Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2022”; 22. la legge della Regione Campania n. 24 del 28/12/2023, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024”; 23. la legge della Regione Campania n. 25 del 28/12/2023, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania”;24. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 28/12/2023, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (legge di stabilità regionale 2024)”; 25. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 28/12/2023, recante “Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti”; 26. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 21 del 28/12/2023, recante “Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (norme in materia di promozione culturale)”; 27. la legge della Regione Molise n. 9 del 28/12/2023, recante “Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022”; 28. la legge della Regione Abruzzo n. 60 del 28/12/2023, recante “Attuazione del d.m. 2 aprile 2015, n. 70 - Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete ospedaliera”; 29. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 28/12/2023, recante “Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026”; 30. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 16 del 28/12/2023, recante “Legge di stabilità 2024”; 31. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 28/12/2023, recante “Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026”; 32. la legge della Regione Lazio n. 23 del 29/12/2023, recante “Legge di stabilità regionale 2024”; 33. la legge della Regione Lazio n. 24 del 29/12/2023, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024 - 2026”; 34. la legge della Regione Molise n. 10 del 29/12/2023, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise 2023 - 2025”; 35. la legge della Regione Molise n. 11 del 29/12/2023, recante “Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23/06/2011, n. 118, per il pagamento del compenso da attività professionale resa da avvocato del libero foro nella controversia tributaria R.G. n. 14081/2014 dinanzi alla Corte di cassazione”; 36. la legge della Regione Toscana n. 48 del 28/12/2023, recante “Legge di stabilità per l’anno 2024”; 37. la legge della Regione Toscana n. 49 del 28/12/2023, recante “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024”; 38. la legge della Regione Toscana n. 50 del 28/12/2023, recante “Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026”; 39. la legge della Regione Toscana n. 51 del 28/12/2023, recante “Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali”; 40. la legge della Regione Umbria n. 17 del 22/12/2023, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024)”; 41. la legge della Regione Umbria n. 18 del 22/12/2023, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026”; 42. la legge della Regione Liguria n. 19 del 28/12/2023, recante “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)”; 43. la legge della Regione Lombardia n. 11 del 29/12/2023, recante “Bilancio di previsione 2024 - 2026”. (Com)