Usa: arrestato ex informatore Fbi, ha mentito su attività di Biden e del figlio in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore speciale David Weiss, nominato per coordinare le indagini nei confronti di Hunter Biden, ha emesso accuse nei confronti di Alexander Smirnov, ex informatore del Federal Bureau of Investigation (Fbi) che avrebbe mentito alle autorità in merito al coinvolgimento del presidente Joe Biden nelle attività imprenditoriali del figlio in Ucraina. Una fonte anonima ha riferito all’emittente “Cnn” che Smirnov, 43 anni, è stato arrestato oggi all’aeroporto internazionale di Las Vegas. L’uomo è accusato di falsificazione di documenti e di avere mentito all’agenzia in merito al coinvolgimento di Biden e del figlio Hunter in attività imprenditoriali legati alla compagnia energetica ucraina Burisma. (Was)