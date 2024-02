Argentina: area metropolitana Buenos Aires, aumenti tariffe eletrriche fino al 150 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, a partire da aprile ci saranno aggiornamenti mensili "al fine di mantenere il valore reale del tasso transitorio", che secondo il governo avrà validità di un anno. Intanto "sarà effettuata una revisione tariffaria quinquennale (periodo 2024-2028) per garantire la realizzazione degli investimenti che richiedono tempi di ammortamento più lunghi e rafforzare la qualità dell'offerta agli utenti". Attualmente le tariffe corrispondono secondo il gruppo che ha determinato il sistema di segmentazione, varato nell'ultimo periodo della gestione di Sergio Massa alla guida del ministero dell'Economia. Da ciò emergono tre gruppi corrispondenti alla categoria residenziale: segmento ad alto reddito (N1), segmento a reddito medio e segmento a basso reddito (N2). Da marzo, N1 avrà un aumento nella bolletta di circa il 150 per cento, il livello di reddito medio del 65 per cento e il livello di reddito basso vedrà un aumento del 70 per cento. (Abu)