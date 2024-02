© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca interviene al convegno “Criticità nei pronto soccorso nella Capitale – proposte e soluzioni per la sostenibilità finalizzata all’accoglienza dei pellegrini in vista del Giubileo”, organizzato da Anaao Assomed Lazio. Consiglio regionale, sala Mechelli, via della Pisana 1301 (ore 9)- Il presidente Francesco Rocca partecipa agli Stati generali “Latina città del mare”. Latina, teatro Gabriele D’Annunzio, via Umberto I (ore 17) (segue) (Rer)