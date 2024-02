Gaza: “Wsj”, Egitto sta costruendo una zona cuscinetto circondata da mura a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno iniziato a costruire una recinzione murata di circa 20 chilometri quadrati nel deserto del Sinai, nei pressi della città di Rafah e del confine con la Striscia di Gaza. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che le autorità del Cairo hanno dato il via alla costruzione del muro temendo una nuova ondata di rifugiati derivante da una eventuale operazione militare israeliana nella città, che attualmente ospita più di un milione di profughi in fuga dal conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Il provvedimento rientra in un piano più ampio avviato dall’Egitto per mettere in sicurezza il confine con la Striscia di Gaza, in previsione di un incremento del flusso di rifugiati che entrano nel Paese. La zona cuscinetto attualmente in costruzione a Rafah, secondo alcuni funzionari egiziani anonimi, sarebbe circondata da mura e potrebbe ospitare fino a 100 mila persone. Il governatore del Nord del Sinai, Mohamed Abdel Fadil Shusha, ha negato che le autorità egiziane abbiano costruito una zona cuscinetto di sicurezza. “Nelle zone del Sinai orientale, in particolare a Rafah, le autorità stanno facendo l’inventario delle case demolite durante la guerra al terrorismo, con l’obiettivo di fornire un risarcimento adeguato ai proprietari”, ha affermato ai giornalisti. (Was)