Difesa: Casa Bianca, nuova arma anti-satellite della Russia non è stata ancora dispiegata

- Le nuove capacità militari anti-satellitari che la Russia sta sviluppando “non sono ancora state dispiegate: si tratta di una notizia preoccupante, ma non rappresenta una minaccia immediata alla nostra sicurezza”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non si tratta di una arma che è in grado di attaccare le vite umane o causare distruzione sulla Terra”, ha precisato. Le capacità militari in questione sono state segnalate ieri dal presidente della commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Turner, che ha parlato in una nota di una “grave minaccia per la sicurezza nazionale”, invitando la Casa Bianca a declassificare le relative informazioni e aggiornare il Congresso. Il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, incontrerà oggi i membri della commissione. (Was)