Ucraina: Casa Bianca, la città di Avdiivka rischia di cadere nelle mani dei russi

- La città ucraina di Avdiivka, nella regione di Donetsk, rischia di cadere nelle mani dei russi. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Ci sono scontri incredibilmente intensi e la situazione è critica: i russi continuano a spingere contro le postazioni ucraine, e la città rischia di cadere”, ha detto, aggiungendo che la situazione è imputabile soprattutto al fatto che le forze di Kiev stanno esaurendo i proiettili di artiglieria che hanno a disposizione. “Il Congresso deve ancora approvare nuovi fondi, e noi non siamo quindi in grado di inviare nuove forniture”, ha ricordato Kirby. (Was)