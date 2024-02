Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha poi deliberato: - su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, la nomina del Generale di corpo d’armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito in servizio permanente Carmine Masiello a Capo di Stato maggiore dell’Esercito; - su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, la nomina dell’avv. Livio Proietti a Presidente dell’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA; - su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, la nomina del prof. Andrea Rocchi a Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA; - su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero al dottor Giuseppe Celotto, dirigente di prima fascia, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali e incarico ad interim di Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero al dottor Giovanni Leonardi, dirigente di prima fascia e il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero al dottor Francesco Saverio Mennini, estraneo all’amministrazione. (segue) (Com)