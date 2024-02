Usa: da dipartimento di Stato ok preliminare alla vendita di missili e bombe all’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha approvato una possibile vendita di missili aria-aria a medio raggio e bombe di piccolo diametro al governo italiano, per un valore pari rispettivamente a 69,3 e a 150 milioni di dollari. In un comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia statunitense per la cooperazione nel campo della difesa e della sicurezza, le autorità Usa hanno spiegato che l’approvazione preliminare riguarda missili a medio raggio Aim-120C-8 e bombe di piccolo diametro, con le relative attrezzature. La notifica al Congresso è stata inviata nella giornata di oggi. In particolare, l’Italia avrebbe chiesto di acquistare un totale di 12 missili, oltre a 125 bombe guidate di piccolo diametro 53/B e a tutte le attrezzature per la manutenzione, il sostegno logistico e il ricambio degli armamenti. “La vendita è a sostegno degli interessi di politica estera statunitensi, andando a rafforzare la sicurezza di un alleato della Nato”, si legge nel comunicato. (Was)