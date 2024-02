Brasile: Lula partecipa a sessione del Consiglio della Lega araba, annunciata donazione a Unrwa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, Al Sisi ha affermato che il Brasile è stato uno dei primi paesi a riconoscere lo Stato di Palestina. Da parte sua, il presidente brasiliano ha ringraziato l'omologo egiziano per gli sforzi dell'Egitto volti a evacuare i cittadini brasiliani dalla Striscia di Gaza. I governi dei due Paesi hanno anche firmato memorandum d'intesa su tecnologia e agricoltura. Si tratta del primo viaggio di Lula in Egitto dall'elezione e si svolge in occasione del centesimo anniversario delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Relazioni che si sono rafforzate, tra le altre cose, con l'ingresso dell'Egitto nel gruppo dei cosiddetti Paesi emergenti (Brics), di cui il Brasile è fondatore assieme a Russia, India, Cina e, da ultimo, Sudafrica. (Brs)