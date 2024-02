Difesa: Casa Bianca su arma anti-satellite russa, valutiamo azione diplomatica con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi stanno monitorando “con estrema attenzione” lo sviluppo di nuove capacità militari anti-satellitari da parte della Russia, dopo che il presidente della commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Turner, ha parlato in una nota di una “grave minaccia per la sicurezza nazionale”, invitando la Casa Bianca a declassificare le relative informazioni e aggiornare il Congresso. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il presidente Joe Biden è stato aggiornato sulla situazione: stiamo valutando la possibilità di organizzare nuovi briefing con il Congresso e avviare una azione diplomatica nei confronti della Russia”, ha detto. (Was)