Usa: Fbi, smantellata campagna di attacchi informatici russi nel Paese

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi), in collaborazione con le agenzie di altri Paesi, ha smantellato una campagna di attacchi informatici provenienti dalla Russia che ha consentito agli hacker di accedere a più di mille router per la connessione internet di abitazioni private e aziende, negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Lo ha annunciato in una nota il dipartimento della Giustizia degli Usa, aggiungendo che l’intelligence di Mosca ha creato una rete di computer privati infettati da software malevoli, nota con il nome di “botnet”, per spiare organizzazioni militari e private negli Stati Uniti. L’Fbi ha copiato e cancellato i dati rubati dagli hacker, eliminando il malware dai router colpiti. (Was)