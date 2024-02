Mar Rosso: attacco cyber degli Usa contro nave spia iraniana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco cyber contro una nave militare iraniana che avrebbe raccolto informazioni di intelligence sulle navi commerciali nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Lo hanno riferito fonti anonime all’emittente “Nbc News”, aggiungendo che l’operazione risale a più di una settimana fa. L’attacco cyber, hanno spiegato, rientra nella rappresaglia lanciata dagli Usa dopo la morte di tre militari a seguito di un attacco di droni contro la base Tower 22, in Giordania. L’obiettivo dell’operazione, secondo le fonti, sarebbe stato quello di impedire alla nave di condividere le informazioni raccolte con le milizie yemenite filo-iraniane Houthi in Yemen, che da settimane attaccano con missili e droni le navi militari e commerciali nel Mar Rosso. Le autorità di Teheran, infatti, avrebbero utilizzato la nave, denominata Mv Behshad, per fornire agli Houthi dettagli sull’ubicazione dei bersagli. (Was)