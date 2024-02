Gaza: Biden sente di nuovo Netanyahu, focus su ostaggi e operazione a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sentito di nuovo al telefono il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per la seconda volta questa settimana. Lo hanno riferito fonti anonime israeliane al portale di informazione “Axios”, mentre la Casa Bianca non ha ancora pubblicato un comunicato ufficiale. La telefonata si sarebbe incentrata sulle trattative per una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, funzionale alla liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. Particolare attenzione sarebbe stata dedicata anche alle forniture umanitarie alla popolazione civile palestinese e all’eventuale operazione militare israeliana nella città di Rafah, che attualmente ospita più di un milione di profughi in fuga dal conflitto. (Was)