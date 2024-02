Medio Oriente: cresce la tensione al confine tra Israele e Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 132esimo giorno dall’inizio del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto irruzione nell’ospedale Nasser, a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, ritenuto da Tel Aviv un centro nevralgico di Hamas, oltre che luogo di prigionia degli ostaggi rapiti il 7 ottobre. Tuttavia, è il fronte settentrionale, al confine con il Libano, a essere teatro di una escalation. Le Idf hanno intensificato i propri attacchi contro il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah negli intensi scontri registrati tra mercoledì e giovedì al confine israelo-libanese, come ha dichiarato il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, durante un'esercitazione militare, sottolineando: "Possiamo attaccare non solo a 20 chilometri (dal confine), ma anche a 50 chilometri, a Beirut e in qualsiasi altro luogo". "Non vogliamo arrivare a questo punto, non vogliamo entrare in guerra, ma piuttosto siamo interessati a raggiungere un accordo che permetta il ritorno sicuro dei residenti del nord (di Israele, al confine con il Libano) alle loro case", ha affermato Gallant, riferendosi ai circa 80 mila israeliani sfollati a causa degli scontri quotidiani che vanno avanti dall'8 ottobre scorso tra le Idf e Hezbollah. "Ma se non c'è scelta, agiremo per riportare (i residenti) nelle loro case e creare la sicurezza adeguata per loro. Questo dovrebbe essere chiaro sia ai nostri nemici che ai nostri amici. E come lo Stato di Israele, l'establishment della difesa e le Idf hanno dimostrato negli ultimi mesi, quando diciamo qualcosa la facciamo sul serio", ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)