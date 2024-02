Egitto-Canada: premier Trudeau chiama Al Sisi, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dal primo ministro canadese Justin Trudeau. Il colloquio, secondo una nota della presidenza, ha riguardato gli sforzi intrapresi dall’Egitto per raggiungere un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, rilasciare i detenuti in cambio degli ostaggi e fornire aiuti umanitari in grandi e sufficienti quantità alla popolazione dell'enclave. Al Sisi ha messo in guardia dal pericolo di un’escalation, sottolineando l’importanza di lavorare per fermare l’espansione del conflitto e la necessità di attivare il percorso di soluzione dei due Stati - uno israeliano e l'altro palestinese - che porti alla creazione di uno Stato palestinese indipendente. Da parte sua, il primo ministro canadese ha apprezzato gli sforzi egiziani, sottolineando la necessità di proteggere i civili e ha espresso il sostegno del Canada a tutti gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco, avvertendo del pericolo di un’escalation. (Cae)