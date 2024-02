Ucraina: direttore intelligence di Kiev, Russia sta usando migliaia di terminal Starlink

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe in Ucraina si stanno avvalendo di “migliaia di terminal per la connessione internet satellitare di Starlink”, la costellazione della società SpaceX fondata da Elon Musk, durante le loro operazioni. Lo ha detto il direttore dell’intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, durante una intervista con il “Wall Street Journal”, aggiungendo che la rete Starlink è attiva “da tempo” nei territori ucraini occupati dai russi. Alcune società private russe, ha spiegato, si avvalgono di intermediari per acquistare i terminal: questi registrano gli acquisti “a scopo personale”, inviando invece le attrezzature in Russia attraverso Paesi terzi, tra cui ci sono anche alcune repubbliche ex-sovietiche. “Si tratta di un mercato aperto, e non di attrezzature militari”, ha aggiunto Budanov. Il quotidiano ha precisato che, in base ad una ricerca effettuata sul motore di ricerca russo Yandex, a Mosca e nei dintorni della città ci sarebbero diversi rivenditori che affermano di essere in grado di installare i sistemi Starlink nel Paese e nei territori occupati in Ucraina. Un sito internet in particolare prometterebbe “performance testate” in diverse aree della Crimea e delle regioni di Donetsk, Luhansk e Kherson, con costi mensili che partono da 100 dollari al mese. (Was)