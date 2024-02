Rai: Pd, solidarietà a Roberto Sergio per minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo a nome del Partito Democratico la solidarietà, per le minacce ricevute, all'Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, a cui è stata assegnata una scorta. La critica non deve mai in nessun caso degenerare in minaccia o in aggressione, e chi se ne rende responsabile commette un crimine, va individuato e consegnato alla giustizia. Cosa che ci auguriamo avvenga al più presto". Lo afferma in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria del Partito democratico. (Rin)