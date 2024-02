Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato quarantaquattro leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 17 del 19/12/2023, recante “Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di città metropolitane, urbanistica, tutela della concorrenza e tutela della salute, violano gli articoli 3, 5, 9, 117, primo comma, secondo comma, lettere e), p) ed s), e terzo comma, e 120 della Costituzione. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: 1. la legge della Regione Abruzzo n. 58 del 20/12/2023, recante “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”; 2. la legge della Regione Marche n. 24 del 07/12/2023, recante “Ulteriori disposizioni di adeguamento della legislazione regionale”; 3. la legge della Regione Piemonte n. 34 del 19/12/2023, recante “Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia”; 4. la legge della Regione Puglia n. 36 del 19/12/2023, recante “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”; 5. la legge della Regione Toscana n. 46 del 12/12/2023, recante “Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012”; 6. la legge della Regione Veneto n. 30 del 22/12/2023, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024”; 7. la legge della Regione Veneto n. 31 del 22/12/2023, recante “Legge di stabilità regionale 2024”; 8. la legge della Regione Veneto n. 32 del 22/12/2023, recante “Bilancio di previsione 2024-2026”; 9. la legge della Regione Calabria n. 56 del 27/12/2023, recante “Legge di stabilità regionale 2024”; 10. la legge della Regione Calabria n. 57 del 27/12/2023, recante “Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2024-2026”; 11. la legge della Regione Calabria n. 58 del 27/12/2023, recante “Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 12. la legge della Regione Calabria n. 59 del 27/12/2023, recante “Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l. R. 15/2013”; 13. la legge della Regione Calabria n. 60 del 27/12/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39”; 14. la legge della Regione Calabria n. 61 del 27/12/2023, recante “Misure a sostegno del sistema aeroportuale calabrese”; 15. la legge della Regione Calabria n. 62 del 27/12/2023, recante “Norme in materia di Spending Review”; 16. la legge della Regione Valle d’Aosta n. 24 del 19/12/2023, recante “Seconda legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2023”; 17. la legge della Regione Valle d’Aosta n. 25 del 19/12/2023, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali”; 18. la legge della Regione Valle d’Aosta n. 26 del 19/12/2023, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2024/2026”; 19. la legge della Regione Valle Aosta n. 27 del 21/12/2023, recante “Disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e altre disposizioni urgenti in materia di sanità”; 20. la legge della Regione Valle Aosta n. 28 del 21/12/2023, recante “Legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28. Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali”; (segue) (Com)