Egitto-Italia: organizzata la seconda edizione del workshop “Science, She Says!” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al workshop era presente anche l'ingegnere aeronautico Ilaria Cinelli, che ha raccontato la sua esperienza partendo dalla sua città natale a Montelupo Fiorentino, a Firenze, studiando all'Università di Pisa e ottenendo un dottorato a Boston, per infine arrivare a lavorare a Torino nel campo della ricerca scientifica e della simulazione di missioni su Marte. L'addetto scientifico dell'ambasciata d’Italia al Cairo, Domenico De Martinis, ha sottolineato l'impegno italiano nell'aiutare le donne egiziane a conseguire studi universitari e a frequentare istituti scientifici. “Ricordo con orgoglio che l’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo (Aics) è molto impegnata al Cairo in progetti che aumentano le opportunità per le donne e facilitano l’accesso ai propri diritti”, ha affermato l’ambasciatore Quaroni, aggiungendo che “negli ultimi cinque anni, l’Aics ha speso 12 milioni di euro per sostenere progetti al riguardo". “Questo evento è un’ulteriore prova della nostra volontà di sviluppare il nostro impegno nel sostenere l'accesso delle donne e delle ragazze nella scienza", ha sottolineato infine l’ambasciatore, ricordando la necessità di lavorare per fornire un sostegno adeguato alle donne affinché possano bilanciare le responsabilità della ricerca scientifica e della maternità, e per garantire procedure che facilitino questo compito. (Cae)