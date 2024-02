Migranti: Meloni, modello “Caivano” per Libia e Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo tenere alta l’attenzione. E per questo ho bisogno di tutto il governo poiché quello che immagino operativamente, e mediaticamente, è un modello ‘Caivano’ da proporre per il nord del continente africano, in modo particolare per la Tunisia e la Libia, ben consapevoli delle differenze sussistenti tra Tripolitania e Cirenaica”. Lo ha rimarcato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, nel corso dell’informativa sulle politiche migratorie in Consiglio dei ministri. “Dobbiamo sforzarci di far sentire ad entrambe le Nazioni la nostra vicinanza e il nostro reale spirito di solidarietà. Pensiamo innanzitutto a impostare tavoli ministeriali che rafforzino la collaborazione”. “Ho parlato di modello ‘Caivano’. Andiamo tutti in Libia e Tunisia, sviluppiamo progetti, controlliamone l’esecuzione, coordinando - come per Caivano - le presenze, in modo che siano cadenzate e diano il senso della continuità”, ha concluso. (Rin)