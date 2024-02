Francia: Parigi, fermato migrante irregolare ricercato per apologia di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla stazione ferroviaria di Saint-Lazare, a Parigi, è stato fermato un migrante residente irregolarmente in Francia, ricercato per apologia di terrorismo. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che l'uomo era schedato con la lettera S, destinata alle persone considerate pericolose, ed era oggetto di un mandato di espulsione dal Paese. L'individuo sarebbe un radicalizzato islamista, ed era ricercato per aver pronunciato delle frasi a sostegno di al Qaeda in una chiesa il 28 novembre scorso. (Frp)