Migranti: Meloni, sbarchi in calo del 41 per cento ma è rincorsa continua

- “Dobbiamo insistere con le Nazioni della regione del Mediterraneo allargato e dell'Africa Sub-Sahariana, per un metodo di lavoro condiviso che faccia contrastare insieme gli sbarchi sulle nostre coste, cooperando per colpire la rete dei trafficanti e aiutando le economie più fragili per rimuovere le cause che spingono a migrare”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell’informativa sulle politiche migratorie in Consiglio dei ministri. “Crediamo in questo metodo e ci sentiamo confortati da piccoli segnali di speranza. Pensiamo al consistente calo degli sbarchi negli ultimi 4 mesi: comparando le settimane di inizio anno rispetto all’analogo periodo del 2023 siamo al - 41 per cento”, ha aggiunto rimarcando come si tratti di comunque “di una rincorsa continua”.(Rin)