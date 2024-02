Migranti: Meloni, cambiano rotte, prima preoccupazione attuale è costa Tripolitania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Contenere gli arrivi lungo una rotta porta all'attivazione o riattivazione di un’altra direttrice. Se 5 mesi fa la nostra prima preoccupazione erano gli arrivi dalla Tunisia, oggi lo è divenuta la costa della Tripolitania, che sta facendo registrare un incremento di partenze”. Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell’informativa sulle politiche migratorie in Consiglio dei ministri. Fra le nuove fonti di pressione “vi sono anche gli arrivi dal Sudan, a seguito del conflitto iniziato nell’aprile 2023: i profughi sudanesi non si fermano più in Egitto, ma giungono in Libia, e da lì vengono da noi; e la decisione della giunta golpista in Niger di decriminalizzare in traffico di migranti, con conseguente aumento dei movimenti migratori da quell’area”, ha concluso.(Rin)