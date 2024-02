Gaza: portavoce militare Israele, arrestati 10 membri di Hamas nell'ospedale Nasser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno arrestato decie di presunti terroristi dentro l'ospedale Nasser, a Khan Yunis, nel sud di Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, durante una conferenza stampa. I militari hanno perquisito l'ospedale in seguito alle informazioni dell'intelligence, secondo cui in precedenza vi erano tenuti degli ostaggi e che potrebbero esserci corpi di ostaggi ancora nascosti nel centro sanitario. Tra i detenuti nell'ospedale figurano un autista di ambulanza del movimento islamista Hamas che ha partecipato all'assalto del 7 ottobre, un altro sospettato che ha ammesso di aver preso parte agli attacchi, e un combattente del Fronte di liberazione popolare della Palestina, ha aggiunto Hagari. Nel corso dell'operazione, i militari hanno trovato armi, inclusi esplosivi e mortai, all'interno dei locali dell'ospedale. Il mese scorso, un razzo era stato lanciato dall'ospedale Nasser contro le truppe a Gaza. L'Idf afferma che Hamas mantiene una sala di comando, un complesso di intelligence e sala per interrogatori e una stazione di polizia presso l'ospedale Nasser. Le Idf hanno pubblicato anche il filmato dell'interrogatorio di un miliziano di Hamas catturato, il quale afferma che almeno 10 ostaggi erano tenuti all'ospedale Nasser. Alcuni degli ostaggi rilasciati hanno rivelato di essere stati trattenuti in ospedale.​ (Res)