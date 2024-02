Forza Italia: Tajani, in crescita ovunque, in Abruzzo possiamo arrivare al 15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo delle liste formidabili, possiamo arrivare al 15 per cento qui in Abruzzo. Forza Italia è in crescita ovunque: un sondaggio di Repubblica l'altro giorno ci dava al 10 per cento a livello nazionale e quindi in Abruzzo possiamo arrivare al 15 per cento". Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Itaia, all'evento di presentazione delle liste del partito in Abruzzo, organizzato dal coordinatore, Nazario Pagano, al Teatro Flaiano di Pescara. "Lavoriamo per dare soluzioni ai cittadini, abbiamo un grande progetto e la nostra squadra è molto più forte di un tempo. Stiamo dando risposte concrete ai cittadini compresa l'organizzazione del G7 in Abruzzo, qui a Pescara", ha concluso.(Rin)