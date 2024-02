Gaza: premier Albania Rama, la situazione è tragica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione a Gaza “è tragica” perché da un lato Israele ha il suo legittimo diritto all’autodifesa, ma dall’altro la distruzione e la perdita di vite umane fra i palestinesi è molto maggiore: è difficile che si possa accettare un'ulteriore escalation. Lo ha detto il premier albanese, Edi Rama, in un punto stampa con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Di fatto, il problema dell’escalation è che non si tratta di un’azione che alla fine, da sola, distruggerà Hamas o spazzerà via qualsiasi forma di Hamas che possa emergere o crescere dalle macerie. Certo, l’unica strada è la soluzione dei due Stati, ma secondo il mio modesto parere, in queste situazioni ci sono tante cose che devono accadere contemporaneamente”, ha detto Rama. (segue) (Alt)