Gaza: premier Albania Rama, la situazione è tragica (2)

- Secondo il premier albanese serve una riforma della politica palestinese, ovvero “la necessità di un’organizzazione che rappresenti l’intera società palestinese e che sia un interlocutore affidabile per tutte le parti coinvolte”. E, inoltre, ha aggiunto Rama, è necessario “il coinvolgimento diretto dei Paesi arabi più interessati e allo stesso tempo potenzialmente più esposti all’escalation del conflitto per creare una forza congiunta che, insieme alla Turchia e con alcune garanzie da parte degli Stati Uniti, tutelerà che quello che potrebbe essere uno Stato palestinese non venga nuovamente visto come una minaccia per Israele”. “Naturalmente, tutto questo, senza il rilascio degli ostaggi, sembra abbastanza improbabile”, ha concluso il premier. (Alt)