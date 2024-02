Infrastrutture: Rocca, ammodernamento reti viarie per sviluppo Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammodernamento delle reti viarie del Lazio "é una condizione essenziale per lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Avevamo promesso ai cittadini del Lazio strade sicure e moderne. Abbiamo stanziato 1 miliardo e 100 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di tutta la nostra Regione - dichiara Rocca -. L'ammodernamento delle nostre reti viarie é una condizione essenziale per lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio. Dopo anni di isolamento, torna al centro la programmazione", conclude Rocca. (Rer)