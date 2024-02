© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in CdM del ddl Montagna costituisce un passaggio strategico per lo sviluppo e la crescita dell'Italia. Per il Governo la Montagna, in tutti i suoi aspetti, rappresenta una priorità e lavoreremo sempre per tutelarne abitanti, comunità, imprese e lavoratori. Così su X il vice premier, Antonio Tajani. (Res)