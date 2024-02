Medio Oriente: cresce la tensione al confine tra Israele e Libano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei bombardamenti delle Idf, è stato ucciso Ali Muhammad Aldbas, il comandante della Forza Al Hajj Radwan, reparto speciale della componente militare del partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Secondo le forze israeliane, “Aldbas è stato tra coloro che hanno diretto l'attacco terroristico a Megiddo, in Israele, nel marzo 2023. Ha guidato, pianificato e portato avanti attività terroristiche contro lo Stato di Israele, soprattutto durante questa guerra”. La nota delle Idf aggiunge che oggi i caccia israeliani hanno colpito due strutture militari di Hezbollah nelle zone di Blida e Maroun al Ras, non lontano dal confine tra Israele e Libano. Inoltre, sono stati uccisi altri tre miliziani di spicco di Hezbollah. Da parte sua, il movimento sciita filo-iraniano ha lanciato circa 20 razzi contro la città di Kiryat Shmona, nel nord di Israele. La raffica di razzi lanciati da Hezbollah ha fatto immediatamente scattare le sirene antiaeree e ha causato interruzioni dell’elettricità in alcune frazioni della città dell’Alta Galilea. Sulla questione è intervenuto anche il portavoce della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), Andrea Tenenti, per il quale gli attacchi contro i civili costituiscono violazioni del diritto internazionale e sono crimini di guerra. Negli attacchi aerei lanciati da Israele nel sud del Paese, tra cui la città di Nabatieh, sarebbero morte almeno 12 persone, tra cui membri di Hezbollah. “Abbiamo assistito a un cambiamento preoccupante negli scontri, con attacchi contro aree ben oltre la Linea blu (la linea di demarcazione che separa Libano e Israele)”, ha affermato Tenenti. Secondo il portavoce dell’Unifil, “l’escalation del conflitto ha causato già troppe morti, anche tra i bambini, e ingenti danni a case e infrastrutture pubbliche, mettendo a rischio i mezzi di sussistenza di migliaia di civili”. "La distruzione, la perdita di vite umane e i feriti a cui abbiamo assistito sono fonte di profonda preoccupazione. Invitiamo tutte le parti interessate a cessare immediatamente le ostilità per evitare un'ulteriore escalation", ha aggiunto Tenenti, evidenziando la necessità di intensificare gli sforzi diplomatici “per ripristinare la stabilità e preservare la sicurezza dei civili che risiedono nei pressi della Linea blu”. (segue) (Res)