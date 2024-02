Medio Oriente: cresce la tensione al confine tra Israele e Libano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano negoziale, il direttore della Cia, William Burns, si è recato questa mattina in Israele per incontri finora non noti con il primo ministro, Benjamin Netanyahu, e con il direttore dell’intelligence, il Mossad, David Barnea. Lo riferisce oggi l’emittente israeliana “Channel 12”, spiegando che hanno discusso del rilascio dei 132 ostaggi israeliani tuttora nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas, che li ha rapiti il 7 ottobre. A inizio settimana, Burns aveva incontrato al Cairo Barnea, il capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamel, e il primo ministro del Qatar, Mohammad bin Abdelrahman al Thani, per discutere della cessazione delle ostilità e del rilascio degli ostaggi. Successivamente, Netanyahu ha definito “deliranti” le richieste di Hamas per il rilascio degli ostaggi e, pertanto, ha vietato alla delegazione negoziale di far ritorno al Cairo. (segue) (Res)